Tuğba Altıntop: 'Rafet beni de defalarca aldattı'

Tuğba Altıntop, eski eşi Rafet El Roman'ı Bodrum'da esmer bir kadınla öpüşürken çekilmiş fotoğraflarını görünce böyle yorum yaptı: Aaa eski kocama bak! Öpüşmediğini mi söylemiş? Buna kim inanır? Her şey ortada...

Rafet El Roman'ın 1996-2003 yılları arasında evli kaldığı, 2 kızının annesi Tuğba Altıntop, teve2'deki '2. Sayfa'da şaşırtan bir yorumda bulundu.

Tuğba Altıntop eski eşinin 10 gün önce Bodrum'da bir genç kızla öpüşürken çekilen fotoğrafını gördü. "Rafet bu fotoğrafta öpüşmediğini iddia ediyor, ne dersiniz?" sorusuna cevap verdi: "Aaa eski kocama bak! Öpüşmediğini mi söylemiş? Buna kim inanır? Her şey ortada.

Fotoğraftaki kız benden sonraki eşi Ceren'e ne kadar benziyor. Ahh Rafet! Erkeklerin yüzde 99'u ihaneti inkar eder. Rafet de beni defalarca aldattı. Az daha aramızda şiddet olacaktı ki boşandık."

"CİNNET GEÇİRDİM, BIÇAKLARI GÖSTERDİM"

Tuğba Altıntop 2002'de ihanet nedeniyle cinnet geçirdiğini, eşine zarar vermemek için evi hızla terk ettiğini de ilk kez itiraf etti:

"Yine bir kaçamağını yakalamıştım. Rafet ve kızımız Şevval evdeydi. Mutfağa girip evdeki tüm bıçakları aldım, yan yana dizdim. Rafet'i çağırdım. Bıçakları gösterip 'Hangisiyle bir son istersin?' dedim, kendimde değildim. Korkunçtu!

Rafet korkudan kızımızı kucağına aldı ki, ona hiçbir şey yapmayayım. Zarar vermemek için evi koşarak, ağlayarak terk ettim. Kendime geldiğimde şükrettim. Psikolojim o kadar bozuldu ki, bir daha da Rafet'le bir araya gelmek istemedim."

Rafet El Roman geçtiğimiz haftalarda adının Derya Ürkmez olduğu iddia edilen esmer bir bayanla Bodrum'da böyle görüntülenmişti...