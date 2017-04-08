Tudor'un Başakşehir maçındaki zafer planı belli oldu

Son yapılan taktik idmanda tamamen hücum varyasyonları üzerinde duran Hırvat hoca, Başakşehir karşısında galip gelerek zirveyle aradaki farkı eritmeye kararlı. Önde baskı ve topa sahip olarak rakibi yıpratmak isteyen Tudor, golcülerle de özel bir görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Başakşehir deplasmanından zaferle dönerek, zirveyle aradaki puan farkını eritmeye kararlı. Hırvat hoca, son gerçekleşen taktik idmanda tamamen hücum varyasyonları üzerinde durdu. Başakşehir’i önde baskı ve sürekli topa sahip olarak yıpratmak isteyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, forvet oyuncularıyla da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Podolski ve Eren’den tamamen Başakşehir maçına motive olmalarını isteyen Tudor, Rodrigues ve Yasin’e de hücum oyuncularına sürekli destek sağlama talimatı verdi.İlk yarıdaki maçı izledi



Ligin ilk yarısında Başakşehir’in üstünlüğüyle sona eren 90 dakikayı da izleyerek analizler yapan Hırvat teknik adam, takımının mevcut artı ve eksiklerini öğrencilerine tek tek anlattı. Abdullah Avcı’nın takımının eskiye oranla aynı güçte olmadığına da vurgu yapan Tudor, “Kazanmak için şartlar çok uygun. İyi bir form yakalayabiliriz. Başakşehir’i yenersek zirve yarışına yeniden ortak olacağız. Maça hepinizin bu bilinçle hazırlanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.



Adana kadrosunu bozmuyor



Özellikle Josue, Linnes ve Yasin’in Adanaspor maçındaki performansından çok memnun olan Tudor, Başakşehir karşısına da aynı 11’le çıkmaya hazırlanıyor. Podolski ve Eren’in gol bölgesine yapacağı katkıyı, orta sahanın merkezinde de Selçuk’la desteklemeyi düşünen Hırvat teknik adam, Cavanda, Ahmet Çalık ve Semih’in de dirençli ve tempolu savunmasına güveniyor.



Aman dikkat Eren!



‘Ligde attığı 10 golle bu sezon Cim Bom’un en skorer isimlerinden olan Eren Derdiyok, Başakşehir maçında Tudor’un en önemli kozu konumunda. Hırvat hoca, kart görüp derbide cezalı duruma düşmemesi için de Eren’e uyarılarda bulundu.



10 numara Poldi!



Sezon sonunda Japon kulübü Vissel Kobe’ye gidecek olan Podolski, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 lig maçında 6 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Alman yıldız, Başakşehir karşısında Eren’e yakın, zaman zaman 10 numara pozisyonunda oynayacak.