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Tudor: Sanki Nou Camp'a gelmişiz de Barcelona ile oynuyormuşuz...

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Tudor: Sanki Nou Camp'a gelmişiz de Barcelona ile oynuyormuşuz...
Tudor, "Buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp'a gelmişiz de Barcelona ile oynuyormuşuz gibiydi" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yayıncı kuruluşa konuşan Tudor "Buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp'a gelmişiz de Barcelona ile oynuyormuşuz gibiydi" dedi.
Hırvat teknik adam "Bu kötü performansımızı anlamak imkansız. Bu performansın sebebini anlamakta zorluk çekiyorum. Geçen hafta da, bu hafta da konsept aynıydı."
"Sezon boyunca iyi iş çıkarmış bir Başakşehir vardı. Başakşehir bizden çok daha iyiydi. Yapılması gereken tek şey tamamen çalışmak. Kim oynamış, oynamamışı konuşmak gereksiz."
"Buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp'a gelmişiz de Barcelona ile oynuyormuşuz gibiydi."
"Bu kabul edilemez, biz Galatasaray'ız. Takımın maçtaki enerjisi de bu yöndeydi. Bu sonuca sanki Nou Camp'ta Barcelona ile oynuyormuşuz gibi gelmek sebep oldu" dedi.
 
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