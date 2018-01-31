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Tuba'yı Kızdıran Soru

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Tuba'yı Kızdıran Soru
Tuba Büyüküstün'e "Umut Evirgen'i kıskanıyor musunuz?" diye sorulunca...

Tuba Büyüküstün'e kıskançlık ve evlilikle alakalı sorular sorulunca sinirlendi. Güzel yıldız "Kendi yaptığınız haberi bana sormanız saçma geliyor" çıkışında bulundu.Foto Galeri - 31.01.2018 13:01 1Tuba Büyüküstün dün akşam gerçekleştirilen 'Cebimdeki Yabancı' filminin özel gösterimine sevgilisi Umut Evirgen'le birlikte katıldı.2Gösterim öncesi soruları yanıtlayan Tuba Büyüküstün'e bir magazin muhabiri, "Kıskançlık ve evlilikle alakalı haberler yaptık. Bunlara bir açıklık getirmeyecek misiniz?" diye sordu.3Soru karşısında sinirlenen Tuba Büyüküstün, "Getirmek isteseydim, getirirdim. Haberleri siz yapıyorsunuz ve sonra doğru mu diye soruyorsunuz. Kendi yaptığınız haberi bana sormanız bana saçma geliyor" cevabını verdi.

Kaynak: Gecce.com 
https://www.gecce.com.tr/fotogaleri-tuba-buyukustune-umut-evirgeni-kiskaniyor-musunuz-diye-sorulunca/1

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