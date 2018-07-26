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Tuba'ya boşanmak yaradı!

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Tuba'ya boşanmak yaradı!
Oyuncu Tuba Ünsal (36) ‘Studio’11 adlı internet sitesine konuştu.

Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal, geçen günlerde yeni erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

Tuba Ünsal Studio’11 adlı internet sitesine şöyle konuştu:

"Kadın olarak iyi ve güçlü hissettiğim dönemdeyim. Hayatımın en mutlu yıllarını yaşıyorum. Hiçbir şey benden daha değerli olamaz. İnsan, hayatının merkezine kendini koymalı."

Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013 yılında gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'da gerçekleştirdi. Çiftin Civan Mert Cabas adında bir oğlu da oldu. Ancak 5 yıl süren evlilik Haziran ayında boşanmayla noktalandı.

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