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Tuba'nın zor anları!

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Tuba'nın zor anları!
Tuba Büyüküstün, reklam yüzü olduğu bir markanın Cenevre'de düzenlenen etkinliğine katıldı. Büyüküstün, geccede giydiği ikinci kıyafetinin azizliğine uğradı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, reklam yüzü olduğu bir markanın İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen etkinliğine katıldı. Güzel oyuncu, Cate Blanchett, Adriana Lima gibi ünlülerin katıldığı geccede giydiği ikinci kıyafetiyle poz verdi. Oyuncu, objektife gülümseyerek poz verirken göğsünün bir bölümü açıldı. Büyüküstün, o an olayı fark edemedi. O ilginç detay, daha sonra fotoğrafların paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

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