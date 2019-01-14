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Tuba'nın bu pozunu takipçileri beğenmedi

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Tuba'nın bu pozunu takipçileri beğenmedi
Verdiği cesur pozlarla çok konuşulan eski manken Tuba Ünsal, asansörde iç çamaşırlı paylaşımıyla tepki çekti.

Ünlüler arasında adeta çığ gibi büyüyen bornozlu fotoğraf akımına uyan ve cesur pozuyla çok konuşulan eski manken Tuba Ünsal, şimdi de asansör pozuyla gündeme geldi. 37 yaşındaki Ünsal'ın hem sütyeni hem de bacak yırtmacı kendi hesabındaki takipçileri tarafından tepkilere neden oldu.

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ

"Ayna ayna" yazarak paylaştığı bu fotoğrafı kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni alan Tuba Ünsal, öte yandan kendi takipçileri tarafından topa tutuldu. Bir takipçisi fotoğrafın altına "Üzerindeki sofra bezi mi?" yorumunda bulunurken, verdiği pozu abartı bulan bir başka takipçisi ise "Bir anneye bu pozlar yakışıyor mu" şeklinde çıkıştı.

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