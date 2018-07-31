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Tuba'dan sert yanıt!

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Tuba'dan sert yanıt!
Tuba Büyüküstün bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen ile Bodrum tatiline çıkmış, ikilinin samimi fotoğrafları olay olmuştu.

Tuba Büyüküstün bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen ile Bodrum tatiline çıkmış, ikilinin samimi fotoğrafları olay olmuştu.

Fotoğraflar yüzünden ailesiyle de ciddi bir kriz yaşayan Büyüküstün, sessizliğini Instagram sayfasında bozdu.

Ünlü oyuncu kendisini eleştirenlere yanıt verdi:

"Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi olduğunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha başarılı? Daha iyi bir eş? Daha iyi bir çocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha önemli ya da saygıdeğer? Olduğunuzdan daha mı günahsız hissetmenizi sağlıyor? Bu hayatta daha mı mutlu oluyorsunuz? O zaman lütfen devam edin. Ben size ayna olmayı kabul ediyorum. Sevgiler..."

 

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