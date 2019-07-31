TUBA'DAN NEW YORK İMAJI!

Tuba Büyüküstün, New York'ta önce saçlarını Afrika örgüsü yaptırdı, ardından da sevgilisine poz verdi.

Gecce'nin haberine göre; Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le Amerika'da tatil yapıyor. Daha önce saçlarını kısacık kestirerek radikal bir değişime imza atan Büyüküstün önceki gün New York'ta yine imaj değişikliğine gitti. Saçlarını Afrika örgüsü yaptıran güzel oyuncu, "New York'a gelmişken neden olmasın?" ifadelerini kullandı.