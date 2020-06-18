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Tuba Ünsal'ın ekonomik tekne turu!

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Tuba Ünsal'ın ekonomik tekne turu!
Oyuncu Tuba Ünsal, kızı Sare ve dostlarıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te tatile çıktı.

Oyuncu Tuba Ünsal, kızı Sare ve dostlarıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te tatile çıktı.

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Lüks bir otelin villasını tutan 38 yaşındaki oyuncu, önceki gün de günlük tekne kiralayarak, denize açıldı. GÜNLÜK BİN 500 TL!

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Ekonomik bir tekne tercih eden Tuba Ünsal, tekneye günlük bin 500 TL ödedi.

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Tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu, teknede bol bol güneşlendi.

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Bir ara kızı Sare ile kano yapan Ünsal, renkli görüntüler verdi.

İki çocuk annesi 38 yaşındaki Ünsal'ın, fit görüntüsü dikkat çekti. (Kaynak: posta.com.tr) 

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