TUBA ÜNSAL'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ!

Oyuncu Tuba Ünsal, İstanbul Arnavutköy'de annesi gözleri önünde başından vurularak öldürülen 6 yaşındaki Almira'nın ablası olmaya, hayatı boyunca elinden tutmaya karar verdi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; İstanbul Arnavutköy'de Tuğba Anlak, 6 yaşındaki kızı Almira'nın yanında başında vuruldu.

30 yaşındaki kadın 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, yaptığı açıklamada "Almira her gün 'Annem gelecek, annem ölmeyecek, anneme bir şey olursa ben nasıl yatacağım, uyuyacağım' diyor. Sürekli annesinin resmini öpüyor" demişti. Bu sözler üzerine Tuba Ünsal aileyle iletişime geçti.

"ELİNDEN TUTMAYA KARAR VERDİM"

37 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu Tuba Ünsal, Almira ile yaşadıklarını ve duygularını sosyal medya hesabından paylaştı:

"Dün çok hassas bir gündü benim için... Gazetede hikayesini görüp ulaştığım annesi gözünün önünde öldürülen Almira ile beraberdik. Onun ablası olmaya, hayatı boyunca elinden tutmaya karar verdim.