Tuba Ünsal yeni aşkı kim?

Şimdilerde tiyatro sahnelerinde izlediğimiz Tuba Ünsal'ın kalbini kaptırdığı isim, sosyetenin ünlü ailelerinden birinin çocuğu çıktı.

Şimdilerde tiyatro sahnelerinde izlediğimiz Tuba Ünsal'ın kalbini kaptırdığı isim, sosyetenin ünlü ailelerinden birinin çocuğu çıktı.

Mirgün Cabas’la olan evliliğini sonlandırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından bu aşkı duyurdu.

Ünsal’ın birlikte olmaya başladığı isimse, merhum iş adamı Üzeyir Garih’in torunu ve iş kadını Dalia Garih’in oğlu Tal Garih…

ARADA DÖRT YAŞ VAR…

Tuba Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, kendisinden dört yaş küçük Tal Garih ile beraberlik yaşamaya başladığını ortaya koydu.

Ünsal, kalp emojileri koyduğu selfie ile aşkını takipçilerine ve sevenlerine duyurdu.