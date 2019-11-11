TUBA ÜNSAL VE ELİSABETH MAS'IN GERGİN PİŞTİSİ!

Tuba Ünsal, Caner Karaloğlu ve Elisabeth Mas aşk üçgeninde sular durulmuyor.

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programının haberine göre son karşılaşmalarında saç saça kavga edip mahkemelik olan taraflar İstanbul gecelerinde uzaklaştırma kararına rağmen pişti olup aynı mekanda eğlendi.

Mekandan ilk çıkan Tuba Ünsal, "Ne olur yapma" diyerek sorulara yanıt vermedi. Yanındaki arkadaşıyla birlikte taksiye binip uzaklaşan Tuba Ünsal'ın ardından Caner Karaloğlu'da mekandan çıktı.

Caner Karaloğlu muhabirlere, "Böyle sorularla gelmeyin bana... Herhangi bir problem yok" dedikten sonra aracına binip uzaklaşırken bir kaç kilometre ötede taksiden inip kendisini bekleyen sevgilisi Tuba Ünsal'ı aracına alarak yoluna devam etti.

Mekandan en son çıkan Elisabeth Mas ise muhabirlere hiç bir şey söylemedi.