Tuba Ünsal Canlı Yayında İtiraf Etti

Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un Instagram’da düzenlediği canlı yayının konuğu oldu. 38 yaşındaki oyuncu samimi açıklamalar yaptı.
İşte Tuba Ünsal'ın o açıklamaları: -“47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah ‘Of’ diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak”
“‘Kaç çocuğun var?’ diye soran olunca, Mirgün’ün kızı Leyla’yı da sayıyorum.” -“Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum.”
“Sosyal medyayı seviyordum ama korona sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum.” - “Bir karavanım var, arada sırada kaçar kampa giderim.”
“İzmir’de zarafet kursunda getir götür işleri yapıyordum. Kendime güvenim yoktu. Modellik yarışmasına girdim, kazanamadım. Paris’e gittim, 6 ayda döndüm. Sonra Bergüzar Korel’in babası Tanju Korel yapımcısı olduğu dizide bana rol verdi. Ailece evlerini açtılar. Bergüzar’ın odasında kaldım."