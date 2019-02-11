Mitte'ye giden ikili, mekandan ayrı ayrı çıktı. Model Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu, boşanma aşamasında olduklarını açıklamıştı.
Mas'ın, ihanet söylentileri için "Bu sürece benim tarafımdan üçüncü bir kişi dahil olmamıştır" demesi ise gözleri Ünsal ve Karaloğlu'na çevirdi.
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Tuba fena yakalandı
Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu, sevgilisi olduğu iddia edilen Tuba Ünsal ile Karaköy'de görüntülendi.
Mitte'ye giden ikili, mekandan ayrı ayrı çıktı. Model Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu, boşanma aşamasında olduklarını açıklamıştı.
Etiketler: tuba ünsal, elisabeth mas, caner karaoğlu
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