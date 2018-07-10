Tuba, Fahriye'ye ne yaptı?

Son olarak "Cesur ve Güzel" dizisinde gördüğümüz Tuba Büyüküstün, bu hafta IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu.

Tuba Büyüküstün'ün tüm dünyada; özellikle Arap ülkelerinde ve Güney Amerika ülkelerinde milyonlarca hayranı bulunuyor. Türk eğlence sektörünün datalarını kaydeden ve analiz eden Socipol'ün verilerine göre Tuba Büyüküstün, geçen haftaya göre 17.700 sıra birden yükselerek 2018’in başından bu yana Türk oyuncular arasında ilk 3'ten hiç inmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, Ahlat Ağacı ile büyük başarı elde eden Nuri Bilge Ceylan, Çağatay Ulusoy ve Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncu arkadaşlarını geride bıraktı.

Güzel oyuncu böylelikle IMDb'nin global listesinde ilk bin oyuncu arasına girerek geçen haftalarda Fahriye Evcen'in ulaştığı zirveyi de aşmış oldu.

Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor.

Socipol'ün bildirdiği verilere göre IMDb Starmetre sıralamasında bu hafta global sıralamada ilk 10 binin içine ülkemizden 5 oyuncu girdi. Türk oyuncuların sıralamasında ilk 10 isim arasında 5 kadın oyuncu ve 5 erkek oyuncu yer alıyor.

İşte ilk 20'deki isimler....

20. Cem Yılmaz

19. Kemal Sunal

18. Hazal Kaya

17. Beren Saat

16. İbrahim Çelikkol

15. Burak Özçivit

14. Fahriye Evcen

13. Leyla Lydia Tuğutlu

12. Bergüzar Korel

11. Hazar Ergüçlü

10. Elçin Sangu

9. Haluk Bilginer

8. Kevork Malikyan

7. Çağatay Ulusoy

6. Farah Zeynep Abdullah

5. Nuri Bilge Ceylan

4. Alma Terziç

3. Belçim Bilgin

2. Kıvanç Tatlıtuğ

1. Tuba Büyüküstün