Tuba damga vurdu

İstanbul Kırmızı'sı adlı filmin vizyona girmek üzere galası yapıldı. Birçok ünlü ismin akın ettiği geceye Tuba Büyüküstün damgasını vurdu. Magazincilere eşine dava açtığını belirtti.

GALAYA ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Ferzan Özpetek’in yazıp yönettiği, başrollerini Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler’in paylaştığı “İstanbul Kırmızısı” filmi dün akşam gala yaptı.Galada film ekibi tam kadro bulunurken bir çok ünlü isim de gecceye katıldı.Fakat gecceye katılanlar arasında filmde rol alan Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.Bu konuda gelen soru üzerine Halit Ergenç, "Bergüzar'ın önemli işleri vardı. Yoksa tabii ki gelirdi ve eşinin yanında olurdu" dedi.

GECEYE TUBA BÜYÜKÜSTÜN DAMGA VURDU

Film ekibi, gösterim öncesi soruları yanıtladı. Ferzan Özpetek, "Çok heyecanlı, aynı zamanda çok mutluyum. Ekip harika. Hiçbirini ikna etmekte zorlanmadım. Uzun süreli bir hazırlık sonrası filmimizi çektik. Son iki yıldır yaşadığımız olaylardan dolayı çekilmesi, tamamlanması hep ileri tarihe atıldı. Ama biz Türkler biraz inatçıyız. Sonunda yaptık filmi" dedi.

"KUAFÖRÜ FERZAN BEY İSTEDİ"

'İstanbul Kırmızısı'nın Neval'i Tuba Büyüküstün, "Ben de filmi hiç görmedim. Sizlerle birlikte ilk kez izleyeceğim" dedi. Ünlü oyuncu, çekimler sürerken saç kesimi için İtalya'dan özel kuaför getirtilmesiyle ilgili haberler içinse şöyle dedi: "O Ferzan Bey'in isteğiydi. Çok güvendiği için getirdi." Bunun üzerine söze giren usta yönetmen de "Saç dizaynını çok iyi yapan bir arkadaşımızı getirdik. Benim böyle bir takıntım var. Olay oldu" diye konuştu.

Filmde Deniz karakterine hayat veren Nejat İşler'in dilinde de kuaför olayı vardı. Oyuncu, "Fransa'dan diş hekimi de gelecek" diyerek ekip arkadaşlarını güldürdü.

20 YIL SONRA YİNE BİR ARADA

Ferzan Özpetek'in 20 yıl önce İstanbul'da çektiği ilk film olan 'Hamam'da da başrolü üstlenen Mehmet Günsür ise "20 yıldan sonra Ferzan'la çalışmak harikaydı. Üstelik ilkiyle aynı ayda çekimlere başladık. Biz de aynıyız, sadece biraz büyümüşüz" dedi.

Defne Samyeli, çok pratik olduğunu ve gala için hazırlanmasının sadece 10 dakika sürdüğünü söyledi.

ESKİ EŞİ ONUR SAYLAK'A TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak evliliğinde flaş bir gelişme yaşandı. yılında evlenen ve 5 yaşında ikiz kızları olan çift, bir gazetenin kötü niyetli olarak ardı ardına haklarında asılsız haberler yaptığını belirterek, tazminat davası için avukatlarına vekaletname verdi. Avukatları aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir gazeteye 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açan çift, haklarında çıkan tüm haberlerin yalan, iftira ve saldırı niteliğinde olduğuna işaret etti.

Çiftin dilekçesinde, “Tuba Saylak, Onur Saylak’a ihanet etmemiştir. Boşanmak için vekalet vermemişlerdir. Mal paylaşımında bulunmamışlardır” dendi. Dilekçede, Tuba Büyüküstün Saylak’ın evlilik birliği içerisinde yasak aşk yaşadığı ve eşi Onur Saylak’ı birden fazla kişi ile aldattığı iddiaları ile evliliklerinin bittiği ve boşanacaklarına yönelik iftiraların saygınlıklarına zarar verdiği vurgulandı. Haberlerde iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün Saylak'ın, "yuva yıkan ve aldatan", Onur Saylak’ın ise "aldatılan eş" olarak gösterildiğinin belirtildiği dilekçede, çiftin iş hayatlarının da olumsuz etkilendiği anlatıldı.

Dilekçede, “Arka arkaya yapılan haberlerde Tuba Büyüküstün Saylak’ın önce Dubaili bir iş adamı ile daha sonra boşanma aşamasında olan İbrahim Kutluay ile en son da evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber olduğu yönünde yapılan haber asılsız, iftira ve hakaret ve saldırıdır” denildi.

Saylak çifti davalı gazeteden 50 bin TL manevi tazminat isteyerek, mahkemenin evlilik ve aile hayatlarına ilişkin haberlerin yazılmasının ve yayınlanmasının yasaklanmasını ve çıkan haberlerin kaldırılmasına karar vermesini talep etti.