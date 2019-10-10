TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN SEVGİLİSİNİN ROMANTİK PAYLAŞIMI!

Umut Evirgen, sosyal medya hesabında sevgilisi Tuba Büyüküstün ile romantik bir fotoğrafını paylaştı.

Tuba Büyüküstün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile olan evliliğini 2 yıl önce sonlardırdı.Sonlanan evliliğinin ardından genç işletmeci Umut Evirgen ile ilişkiye başlayan ikili yaklaşık 1,5 yıldır beraberler.Geçtiğimiz günlerde ikilinin evlenecekleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Çift bu iddialara "Bizi de düğüne çağırın" ve "Böyle şeyleri nereden duyuyorsunuz bilmiyorum ama doğru değil" diyerek yanıt vermişti.Evirgen, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını paylaşmış, fotoğrafa "Sen tanıdığım en kolay insan değilsin. İkimizin duygularını göstermesi çok zor. Bazıları diyor ki; ben seninle olmamalıyım.Çünkü sen beni üzersin ama bu dünyada senin için hayatından vazgeçecek ve ölecek biri varsa muhtemelen o benim" notunu eklemişti.Evirgen yine romantik bir paylaşımda bulundu ve bu fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.