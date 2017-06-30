Tuba Büyüküstün'ün sevgilisine 15 yıl istendi!

Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadıkları iddia edilen Umut Evirgen, kendisini görüntüleyen gazetecileri yağmaladığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evirgen ve iki korumasının 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Tuba Büyüküstün ile Emirgan'da görüntülenen Umut Evirgen'in iki korumasının gazetecilerin de içinde olduğu aracı kovalamaya başlamış, aracın önünü keserek silah zoruyla gazetecilerin fotoğraf makinelerini gasp ettiği öne sürülmüştü.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmış gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve korumaları Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Umut Evirgen ve iki koruması hakkına "Yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, Umut Evirgen ve iki korumasının 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.