Tuba Büyüküstün'den 'eşit dünya' mesajı

Tuba Büyüküstün, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde duygularını Instagram’dan dile getirdi. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan oyuncu, “Kızlar her yerde Dünya’yı değiştirmeye devam ediyor. Korunma haklarını istiyorlar. Kızlar, erken yaşta evliliğe, cinsiyet ayrımcılığına, şiddete ve iklim değişikliğine karşı savaş veriyor” diye yazdı.





Çocuklarla olan karesini paylaşan Büyüküstün, “Kız çocukları için neleri değiştirmek, hangi konularda onlarla birlikte sesinizi duyurmak istersiniz? Bunları UNICEF Türkiye hesabını etiketleyerek yazın. Birlikte herkes için daha eşit bir dünya yaratabiliriz” notunu düştü.



Duygularını İngilizce de yazan oyuncu, takipçilerinden destek istedi.