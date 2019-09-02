TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE UMUT EVİRGEN'İN ARASI AÇIK!

Umut Evirgen'in adının son zamanlarda sık sık skandallara karışması ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'le firari sevgilisi Umut Evirgen'in büyük aşkında kriz çıktı. Son dönemde adı skandallarla anılan Evirgen, geçtiğimiz ay vukuatlarına bir yenisini eklemişti. Ünlü işletmeci, 12 Ağustos gecesi Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a gelen işadamı Ali Akın'la tartışıp burnunu kırmıştı. Akın, Emirgan'daki mekanda akolü fazla kaçıran Evirgen'in saldırısına uğramış ve işadamının burnu kırılmıştı.

BARDAK TAŞTI...

Takvim'de yer alan habere göre: Evirgen, olay sonrası valizlerini toplayıp Paris'e kaçarken hakkında yakalama kararı çıkan işletemecinin, aşkının Paris'te yeni aldığı evde saklandığı iddia edilmişti. Bu şok iddia karşısında sessizliğini koruyan güzel oyuncunun yakın çevresine ise aşkından yana dert yandığı konuşuluyor. Sevgilisinin sürekli şiddet ve skandal haberleriyle gündeme gelmesinden bunalan güzel oyuncu, iddiaya göre işletmeciye resti çekti.

VERYANSIN ETTİ

Hatta ünlü oyuncu, konuşulanlara göre de dostlarına "Umut'un skandalları imajıma zarar veriyor. Sonuçta ben iki çocuk annesi bir oyuncuyum. Onun da beni düşünmesi lazım" diye veryansın etti. Büyüküstün'ün 2017'de de kendilerini görüntüleyen gazetecilerin fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettiren aşkıyla ilişkisini gözden geçirme kararı aldığı da konuşulanlar arasında.