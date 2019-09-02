  • BIST 97.924
  • Altın 285,006
  • Dolar 5,8079
  • Euro 6,3725
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAAKDENİZ'DE DEPREM!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE UMUT EVİRGEN'İN ARASI AÇIK!

»
TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE UMUT EVİRGEN'İN ARASI AÇIK!
Umut Evirgen'in adının son zamanlarda sık sık skandallara karışması ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'le firari sevgilisi Umut Evirgen'in büyük aşkında kriz çıktı. Son dönemde adı skandallarla anılan Evirgen, geçtiğimiz ay vukuatlarına bir yenisini eklemişti. Ünlü işletmeci, 12 Ağustos gecesi Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a gelen işadamı Ali Akın'la tartışıp burnunu kırmıştı. Akın, Emirgan'daki mekanda akolü fazla kaçıran Evirgen'in saldırısına uğramış ve işadamının burnu kırılmıştı.
BARDAK TAŞTI...
Takvim'de yer alan habere göre: Evirgen, olay sonrası valizlerini toplayıp Paris'e kaçarken hakkında yakalama kararı çıkan işletemecinin, aşkının Paris'te yeni aldığı evde saklandığı iddia edilmişti. Bu şok iddia karşısında sessizliğini koruyan güzel oyuncunun yakın çevresine ise aşkından yana dert yandığı konuşuluyor. Sevgilisinin sürekli şiddet ve skandal haberleriyle gündeme gelmesinden bunalan güzel oyuncu, iddiaya göre işletmeciye resti çekti.
VERYANSIN ETTİ
Hatta ünlü oyuncu, konuşulanlara göre de dostlarına "Umut'un skandalları imajıma zarar veriyor. Sonuçta ben iki çocuk annesi bir oyuncuyum. Onun da beni düşünmesi lazım" diye veryansın etti. Büyüküstün'ün 2017'de de kendilerini görüntüleyen gazetecilerin fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettiren aşkıyla ilişkisini gözden geçirme kararı aldığı da konuşulanlar arasında.

 

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ERDOĞAN'IN ESKİ DANIŞMANINDAN, FETÖ AÇIKLAMASI!02 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
  • METİN FEYZİOĞLU, YENİ ADLİ YIL AÇILIŞINDA KONUŞMA YAPTI!02 Eylül 2019 Pazartesi 13:01
  • BERAT ALBAYRAK, EKONOMİK TAHMİNLERDE YİNE YANILDI!02 Eylül 2019 Pazartesi 12:54
  • MHP'DEN DİYANET'E TEPKİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 12:48
  • ERDOĞAN, ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU!02 Eylül 2019 Pazartesi 12:43
  • YÜKSEK YARGI ÜYELERİNE FETÖ DAVASI!02 Eylül 2019 Pazartesi 12:39
  • EKONOMİDE EN KÖTÜ HENÜZ GÖRÜLMEDİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
  • CHP'DEN BURHAN KUZU'YA SERT ELEŞTİRİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 12:27
  • YENİ TAKSİ TARİFESİ YÜRÜLÜĞE GİRDİ!02 Eylül 2019 Pazartesi 09:50
  • AKDENİZ'DE DEPREM!02 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim