Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen'in rekorunu elinden aldı!

Tuba Büyüküstün'ün tüm dünyada; özellikle Arap ülkelerinde ve Güney Amerika ülkelerinde milyonlarca hayranı bulunuyor. Türk eğlence sektörünün datalarını kaydeden ve analiz eden Socipol'ün verilerine göre Tuba Büyüküstün, geçen haftaya göre 17.700 sıra birden yükselerek 2018’in başından bu yana Türk oyuncular arasında ilk 3'ten hiç inmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, Ahlat Ağacı ile büyük başarı elde eden Nuri Bilge Ceylan, Çağatay Ulusoy ve Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncu arkadaşlarını geride bıraktı.
Güzel oyuncu böylelikle IMDb'nin global listesinde ilk bin oyuncu arasına girerek geçen haftalarda Fahriye Evcen'in ulaştığı zirveyi de aşmış oldu.
Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor.
Socipol'ün bildirdiği verilere göre IMDb Starmetre sıralamasında bu hafta global sıralamada ilk 10 binin içine ülkemizden 5 oyuncu girdi. Türk oyuncuların sıralamasında ilk 10 isim arasında 5 kadın oyuncu ve 5 erkek oyuncu yer alıyor.
İşte ilk 20'deki isimler....
20. Cem Yılmaz
19. Kemal Sunal
18. Hazal Kaya
17. Beren Saat
16. İbrahim Çelikkol
15. Burak Özçivit
14. Fahriye Evcen
13. Leyla Lydia Tuğutlu
12. Bergüzar Korel
11. Hazar Ergüçlü
10. Elçin Sangu
9. Haluk Bilginer
8. Kevork Malikyan
7. Çağatay Ulusoy
6. Farah Zeynep Abdullah
5. Nuri Bilge Ceylan
4. Alma Terziç
3. Belçim Bilgin
2. Kıvanç Tatlıtuğ
1. Tuba Büyüküstün