TUBA BÜYÜK ÜSTÜN BAYRAMDA BODRUM'DA

Tuba Büyüküstün önceki gün Bodrum-Gölköy'de kızları Maya ile Toprak'la iskelede yürürken objektiflere yakalandı.

Gecce.com'un haberine göre; Bayram tatilini geçirmek üzere Bodrum’daki ailesinin yanına giden Tuba Büyüküstün, önceki gün Gölköy sahilindeydi. Kızları Maya ve Toprak ile iskelede yürürken objektife takılan Büyüküstün’ün Afrika örgüsü yaptırdığı saçları dikkat çekti.