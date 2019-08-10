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TUBA BÜYÜK ÜSTÜN BAYRAMDA BODRUM'DA

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TUBA BÜYÜK ÜSTÜN BAYRAMDA BODRUM'DA
Tuba Büyüküstün önceki gün Bodrum-Gölköy'de kızları Maya ile Toprak'la iskelede yürürken objektiflere yakalandı.

Gecce.com'un haberine göre; Bayram tatilini geçirmek üzere Bodrum’daki ailesinin yanına giden Tuba Büyüküstün, önceki gün Gölköy sahilindeydi. Kızları Maya ve Toprak ile iskelede yürürken objektife takılan Büyüküstün’ün Afrika örgüsü yaptırdığı saçları dikkat çekti.

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