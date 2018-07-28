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Tuba aşka geldi!

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Tuba aşka geldi!
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen Bodrum tatilinde görüntülendi. Evirgen, yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklere boğdu

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi.

Kısa süre önce aralarının açık olduğu ve tatillerini ayrı geçirdikleri yönündeki haberlerin ardından birlikte görüntülenen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.

Gittikleri mekanda iskeleye beraber inen ve ayrı şenzloglarda güneşlenen ikili kısa süre sonra bir araya geldi. Umut Evirgen, yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklere boğdu.

Etraftakilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeyen sevgililerin, samimi halleri böyle görüntülendi.

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