TTB Üyeleri Gözaltında

"Zeytin Dalı" harekatıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik operasyon düzenleniyor.

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcığı 'nda yürütülen soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği' nin 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı. Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam edilği belirtildi..



TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor.