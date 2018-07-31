  • BIST 97.066
  • Altın 191,542
  • Dolar 4,8777
  • Euro 5,7256
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası'nın eflasyon raporu açıklandı

TSYD Turnuvası iptal

»
TSYD Turnuvası iptal
TSYD Ankara Şubesi Geleneksel Dörtlü Futbol Turnuvası'nın düzenlenmeyeceği açıklandı.

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Stadı'nın yıkımının devam ettiği ve Eryaman Stadı'nın hazır olmadığı hatırlatılarak, turnuvanın düzenlenmesi planlanan Osmanlı Stadı'nda ise üç takımın (MKE Ankaragücü, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği) lig maçlarını oynayacağı hatırlatıldı. Osmanlıspor Stadı'nda zemin sorunu yaşanacağından dolayı TSYD Ankara Şubesi Geleneksel Dörtlü Futbol Turnuvası'nın düzenlenemeyeceği kaydedildi. 

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte turnuvamıza katılacağını beyan eden MKE Ankaragücü, Bursaspor, Alanyaspor ve Sivasspor takımlarına teşekkür ederiz. Ankaralı futbol severlerin bu kararı anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz. Stat tahsisi konusunda her türlü desteği sağlayan Osmanlıspor Kulübü Yönetim Kurulu'na da teşekkür ediyoruz."

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA'dan hakemlerimize görev!31 Temmuz 2018 Salı 11:42
  • F.Bahçe son provasına çıkıyor31 Temmuz 2018 Salı 11:40
  • TSYD Turnuvası iptal31 Temmuz 2018 Salı 11:37
  • Bursaspor'da çifte ayrılık31 Temmuz 2018 Salı 11:35
  • Galatasaray'da ayrılık31 Temmuz 2018 Salı 11:34
  • Trabzon antrenmanında şansız an31 Temmuz 2018 Salı 11:33
  • Beşiktaş'a Portekizli hakem31 Temmuz 2018 Salı 11:31
  • MKE Ankaragücü, Kone ve Kehinde ile sözleşme imzaladı30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:16
  • Bursaspor, Allano Lima ile sözleşme imzaladı30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:15
  • Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim