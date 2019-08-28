  • BIST 95.625
  • Altın 287,999
  • Dolar 5,8088
  • Euro 6,4464
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKIRAN-2 OPERASYONU BAŞLATILDI!

TSK'YA 6 YENİ ATAMA!

»
TSK'YA 6 YENİ ATAMA!
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile duyurulan 6 generalin çeşitli görevlere atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre: 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığı görevine Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’nın yerine Tümgeneral Erhan Uzun, 4’üncü Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, 5’inci Kolordu Komutanlığına Tuğgeneral Tevfik Algan, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Muammer Alper, 52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Yiğittürk ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına Tuğgeneral İbrahim Dülger getirildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İREM DERİCİ'DEN SAPIĞININ HABER YAPILMASINA İSYAN!28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
  • İBB'DE,175 KİŞİ KISA MESAJLA İŞTEN ÇIKARILDI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
  • TSK'YA 6 YENİ ATAMA!28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:34
  • İMAMOĞLU'NUN VAKIF HAMLESİNDEN KİMLER RAHATSIZ?28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:16
  • İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM!27 Ağustos 2019 Salı 17:32
  • KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A İSTANBUL YANITI!27 Ağustos 2019 Salı 16:43
  • HDP'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!27 Ağustos 2019 Salı 16:34
  • KAZA NEDENİYLE AVRASYA TÜNELİ ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI!27 Ağustos 2019 Salı 16:31
  • AHMET DAVYTOĞLU, TV5 KATILIYOR!27 Ağustos 2019 Salı 16:17
  • ROONEY, ESMER GÜZELLERLE YAKALANDI!27 Ağustos 2019 Salı 16:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim