Medyafaresi.com'un haberine göre; General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre: 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığı görevine Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’nın yerine Tümgeneral Erhan Uzun, 4’üncü Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, 5’inci Kolordu Komutanlığına Tuğgeneral Tevfik Algan, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Muammer Alper, 52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Yiğittürk ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına Tuğgeneral İbrahim Dülger getirildi.
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TSK'YA 6 YENİ ATAMA!
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile duyurulan 6 generalin çeşitli görevlere atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Medyafaresi.com'un haberine göre; General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Etiketler: TSK, Yeni Atama, Generaller
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