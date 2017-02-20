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TSK'dan son dakika duyurusu!

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TSK'dan son dakika duyurusu!
TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’taki Zap bölgesine bugün düzenlenen 2 ayrı hava harekatında 34 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bugün 02.42-02.59 saatleri Kuzey Irak’taki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Muvvetlerine ait savaş uçakları hava harekatı düzenledi.

Bölgedeki bir mağara girişinde tespit edilen bölütücü terör örgütü mensuplarından alınan ilk görüntülere göre 11’i etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER VURULDU

Zap bölgesine ise ikinci hava harekatı bugün 10:10-12.40 saatleri arasında düzenlendi. Anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığı içinde olan ve arazide tespit edilen 23 terörist etkisiz hale getirildi.

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