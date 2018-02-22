TSK'dan Son Dakika Afrin Açıklaması

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Siyaset
22.02.2018 13:51
TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.
TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.
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