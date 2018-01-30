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TSK'dan Son Dakika Afrin Açıklaması
TSK: Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 ' a yükseldi. Dün gece terör örgütünün 3 hedefi, türk savaş uçaklarınca imha edildi.
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