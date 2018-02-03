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SON DAKİKATSK'dan Operasyonun 15'inci Gününde Açıklama

TSK'dan Operasyonun 15'inci Gününde Açıklama

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TSK'dan Operasyonun 15'inci Gününde Açıklama
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 15'inci güne girilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olara

897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu açıklandı. Açıklamada şöyle dendi:
"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur.'

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