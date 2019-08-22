  • BIST 95.484
  • Altın 278,095
  • Dolar 5,7618
  • Euro 6,3887
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAEGE DENİZİN'DE DEPREM!

TSK'DAN İDLİB'E TAKVİYE!

»
TSK'DAN İDLİB'E TAKVİYE!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • HAK-İŞ HÜKÜMETLE ANLAŞTI!22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  • ATATÜRK'E HAKARET İÇEREN KİTAP YASAKLANDI!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
  • TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:49
  • ŞEHİTLER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:43
  • BALIKESİR EDREMİT'TE ORMAN YANGINI!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
  • MEHMET ALİ ERBİL'DEN 9 AY SONRA İLK FOTOĞRAF!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:16
  • İYİ PARTİ'DE BAHÇELİ KRİZİ SÜRÜYOR!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:11
  • MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ AZALDI!22 Ağustos 2019 Perşembe 14:34
  • DOĞA KOLEJİ, KRİZ İDDİALARINI YALANLADI!22 Ağustos 2019 Perşembe 14:25
  • İDLİB'DEN KAÇANLAR, AKIN AKIN GELİYOR!22 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim