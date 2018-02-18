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TSK'dan Hava Harekatı Açıklaması

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TSK'dan Hava Harekatı Açıklaması
TSK'dan, Irak'ta Hakurk bölgesinde icra edilen hava harekâtına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 17 Şubat 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

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