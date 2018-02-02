TSK yaptığı açıklamada "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." dedi.
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TSK'dan askerlik açıklaması
TSK'dan askerlik süresinin uzatıldığı iddiasıyla ilgili açıklama geldi.
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