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TSK ÜNİFORMALARI DEĞİŞTİRİYOR

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TSK ÜNİFORMALARI DEĞİŞTİRİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, TSK üniformalarında yeni bir döneme geçti. Yönetmelikle ilgili gerekli çalışmaların tamamlanması ve yürürlüğe girmesinin ardından karacı birlikler, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere kullanacak

Milli Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.

Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende de dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmiş, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılamıştı.

 

 

 

ÜNİFORMADAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in üniformasındaki bir detay dikkati çekti. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler'in, bu törende bere kullandığı görüldü. Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu hayata geçen bir değişiklik.

ŞAPKA YERİNE BERE

Milli Savunma Bakanlığı'nca uzun süredir devam eden çalışmanın ardından artık "karacılar", bazı törenler dışında, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacak. Söz konusu çalışma sırasında diğer ordular ve yurt dışındaki uygulamalar dikkate alındı. Şapkaya oranla daha fazla hareket serbestesi, kullanım kolaylığı kazandıran bere kullanımına ilişkin çeşitli örnekler hazırlandı.

YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Çalışmanın onaylanmasının ardından üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi. Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı. Haki olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı öğrenildi.

AA

 
 
 
 
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