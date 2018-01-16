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TSK, tankları sınıra konuşlandırıyor!

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TSK, tankları sınıra konuşlandırıyor!
Afrin operasyonu için geri sayım başladı. Sınıra asker sevkiyatı sürerken TSK, Suriye sınıra tankları konuşlandırmaya başladı.

Hatay  sınırında geçen hafta sonu Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine 80'in üzerinde top atışının yapıldığı karakolların bulunduğu Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sessizlik sürerken, zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Farklı kentlerden Hatay'a gönderilen zırhlı askeri araçlardan 4'ü daha Reyhanlı'dan geçiş yaptı. Zırhlı araçların Oğulpınar Hudut Karakolu'na konuşlandırılması bekleniyor. Sınır bölgesindeki güvenlik tedbirleri üst seviyede devam ediyor. Sınıra tanklar konuşlandırılıyor.

 

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