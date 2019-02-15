TSK Suriye'de elinden geleni yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu bir üçlü zirvede bir araya geldi.

Erdoğan Putin'e Türk askerlerinin Hmeymim'i nasıl koruduklarını anlattı."

Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında ikili görüşmelerin tamamlanmasının ve hep birlikte Astana zirvesi çerçevesinde ortak bir masaya oturulmasının ardından, bazı Rus internet kaynakları ve birkaç gazete ile TV (Rossiyskaya, MK, REN TV vd.) bu başlıkla ayrı bir haberi paylaştılar.

Turk Rus’un aktardığına göre haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin'e Suriye'deki Türk silahlı kuvvetlerinin özverili çabalarından bahsettiği ve bu arada bölgedeki Rus askeri üssü Hmeymim'i koruduklarını söylediği aktarıldı.

Sorumluluk alanında TSK'nın ellerinden geleni ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, silahlı militanların Rus askeri üssü Hmeymim'e saldırı gerçekleştirmesinin önüne geçmek için her şeyi yaptıklarını dile getirdi. Ve bölgede ağır silaha sahip militanların saptanmadığını ekledi.

Erdoğan, Suriye'deki askeri başarılarda Moskova-Ankara koordinasyonunun önemli rol oynadığını vurguladı.

Bu arada konuyla ilgili olarak TASS Ajansı haberinde, Erdoğan'ın "bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi gerektiğini" ve "söz konusu toprakların Suriye'nin yasal yöneticilerine teslim edilmeden huzur gelmeyeceğini" belirttiği aktarıldı.