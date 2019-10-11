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TSK RESULAYN’DA TERÖRİSTLERİ BİR BİR YAKALIYOR!

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TSK RESULAYN’DA TERÖRİSTLERİ BİR BİR YAKALIYOR!
Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn kırsalında 3 terörist daha yakalandı. Teröristler kelepçelenip kafalarına çuval geçirilerek etkisiz hale getirildi.

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve TSK’nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor.

Harekât sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11'e yükseldi. Öte yandan Tel Abyad ve Resulayn'da terör hedefleri tek tek yok ediliyor. (İHA/ RESULAYN)

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