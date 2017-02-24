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TSK resmen açıkladı! El Bab kontrol altında

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TSK resmen açıkladı! El Bab kontrol altında
Genelkurmay, Suriye'nin kuzey ilçesi El Bab'ın terör örgütü IŞİD'den temizlenerek tamamen kontrol alındığını resmen duyurdu.

Genelkurmay, son dakika açıklamasıyla Suriye'nin kuzey ilçesi El Bab'ın terör örgütü IŞİD'den geri alındığını ilan etti.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinden kaynaklanan Meşru Müdafaa Hakkımız gereği, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, 24 Şubat 2017 tarihi itibariyle Bab bölgesi kontrol altına alınmıştır. Halen, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam etmektedir."

Böylece, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda en önemli adım atılmış oldu.

Anadolu Ajansı, ilçenin kontrolünün Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine geçtiğini dün duyurmuştu.

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan IŞİD'in batıdaki en önemli merkezinin el değiştirmesiyle terör örgütü çözüldü, peş peşe Kabbasin ve Bizaa kasabaları da alındı.

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