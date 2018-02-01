TSK O rakamı açıkladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 13'üncü gününde 790 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta saat 17.00'de 72 savaş uçağının havalanması ile başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 13'üncü gününe girdi. TSK ve ÖSD birlikleri, Hatay ve Kilis'ten giriş yaptığı Afrin kırsalındaki köyler ile kritik Burseya Dağı'nı ele geçirdikten sonra yeni hedeflerine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

ETKİSİZ HALA GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 790 OLDU

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar etkisiz hala getirilen terörist sayısının 790 olduğunu bildirdi. Açıklama şu bilgiler verildi: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."