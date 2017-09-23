TSK, Habur tatbikatının seviyesini yükseltti

TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edilmektedir.

IRAK'taki bölgesel Kürt Yönetiminin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma kararı ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak sınırındaki tatbikatı devam ediyor. Zırhlı araçlar bugün tatbikat alanının yanındaki arazide, hızlı manevra eğitimi yaptı. Habur Sınır Kapıs'ından yapılan sınır ticareti ise devam ediyor. Dün MGK ve Bakanlar Kurulu'nun bölgesel yönetime karşı alacağı kararları bekleyen bölge işadamları, Habur Sınır Kapısı ile ilgili bir kısıtlama kararının olmamasına sevindi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumunu istemeyen Türkiye'nin buna mesaj niteliği taşıdığı belirtilen askeri tatbikatı bugün de devam etti. Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül'den beri devam eden tatbikatta bugün de hareketlilik görüldü. Sabah saatlerinde tatbikat alanında konuşlu bulunan zırhlı personel taşıyıcılar tatbikat alanından ayrılarak alanın yanında bulunan boş arazide hızlı manevra eğitimi yaptı. Yaklaşık 12 zırhlı personel taşıyıcının katıldığı hızlı manevra eğitimi yaklaşık 2 saat sürdü. Tankların da zırhlı personel taşıcılardan sonra aynı alanda zaman zaman manevra eğitimi yaptıkları belirtildi.



HABUR'DA TİCARET SÜRÜYOR, GÜNDE 2 BİN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPIYOR



Bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlık referandumunda ısrar etmesi üzerine dün gözler Ankara'da yapılan MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi. Türkiye'nin Irak bölgesel Kürt Yönetiminin yapacağı referanduma karşı atacağı adımlardan biri ekonomik yaptırımlar kapsamında Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması tartışılırken, böyle bir kararının çıkmaması bölgede yaşayanlarıve Irak ile ticaret yapan işadamlarını sevindirdi. Habur Sınır Kapısı'nın 2 kilometre uzağında TSK'nın askeri tatbikatı devam ederken, sınır kapısında da sınır ticareti kesintisiz sürüyor. Habur'da günde yaklaşık 2 bin büyük araç giriş çıkışyapıyor.



"SİYASET VE TİCARET BİRBİRİNİ ETKİLEMESİN"



Türkiye-Irak Sanayici ve İşadamları Derneği TISIAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye'nin bu son yaşanan siyasi gelişme dışında en iyi komşusunun Irak ve bölgesel Kürt yönetimi olduğunu belirterek, şöyle dedi:



“Türkiye, Almanya'dan sonra en büyük ihracatını Irak'a ve Irak'taki Kürdistan bölgesine yapmaktadır. Irak'a geçen yıl 7.6 milyar dolarlık bir ihracat yapıldı. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla oranla Irak'a ihracıtımız yüzde 30 artışla 4,5 milyar doları buldu. Mersin'den başlayarak Silopi'ye kadar bölgede üretilen ürünlerin yüzde 50'si Irak'a ihraç ediliyor. Lojistik olarak yılda Irak'a 700 bin sefer yapılıyor. Habur'un kapatılması demek ihracatın durması demektir. Siyaset ve ticaretin bir birini etkilememesini istiyoruz. Dünyadaki bütün ülkeler en iyi ticareti komşuları ile yapıyorlar. Dün Ankara'daki toplantılardan ekonomik yaptırımlar ve Habur ile ilgili bir karar çıkmaması bizi sevindirmiştir."



Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Osman Geliş, Bölgesel Kürt Yönetiminin yapacağını açıkladığı referandumdan sonra bütün gözlerin Habur Sınır Kapısı'na çevrildiğini belirterek, “Dün Ankara'dan ekonomik yaptırımlar konusunda bir karar çıkmaması bizleri sevindirmiştir. Biz sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız" diye konuştu.