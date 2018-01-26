  • BIST 120.702
  • Altın 163,371
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Erdoğan Sıfır Noktasında!

TSK' dan Afrin açıklaması!, 343 terörist öldürüldü

»
TSK' dan Afrin açıklaması!, 343 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri gece boyunca 13 uçağın Afrin'deki 23 terör hedefini vurduğunu, operasyonda şu ana kadar en az 343 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK' dan yapılan açıklama şöyle;Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. 

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. "Zeytin Dalı Harekâtıö planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "214 Hedef Etkisiz Hale Getirilmiştir"25 Ocak 2018 Perşembe 10:25
  • Hulusi Akar Harekat Merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu25 Ocak 2018 Perşembe 10:19
  • Kilis'e Roket Atıldı; 2 ölü, 11 yaralı25 Ocak 2018 Perşembe 10:16
  • Türkiye'den Jet Yanıt25 Ocak 2018 Perşembe 10:13
  • İnce'den 'Mankafa' Eleştirisi24 Ocak 2018 Çarşamba 10:39
  • TSK'dan Afrin Açıklaması!24 Ocak 2018 Çarşamba 09:47
  • Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor23 Ocak 2018 Salı 14:55
  • Harekat Nasıl Gidiyor?23 Ocak 2018 Salı 10:49
  • Türk Pilot İnanılmazı Başardı23 Ocak 2018 Salı 10:42
  • 'Zeytin Dalı Harekatı' Görüşmesi23 Ocak 2018 Salı 10:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim