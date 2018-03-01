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TSK Bu fotoğrafla Açıkladı!

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TSK Bu fotoğrafla Açıkladı!
TSK, önce Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını daha sonra taciz atışı yapanların vurulduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan ikinci açıklamada ise Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2222 olduğu açıklandı.

Türk SIrak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi, bir çok namlulu roketatar silahı imha edildi.

ZEYTİN DALI'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan ikinci açıklamada Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.      

88. KÖY, 116 NOKTA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve ÖSO, 26 Şubat'ta Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla kara teması tümüyle kesmiş ve kurtarılan alan hilal şeklini almıştı. 

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