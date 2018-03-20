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SON DAKİKATSK açıkladı! Ceylanpınar'da 23 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Ceylanpınar'da 23 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK açıkladı! Ceylanpınar'da 23 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Ceylanpınar'da 23 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da, 1/1/3’üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdafa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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