TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da, 1/1/3’üncü Hudut Alay Komutanlığı Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakol Komutanlığına PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, meşru müdafa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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TSK açıkladı! Ceylanpınar'da 23 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Ceylanpınar'da 23 terörist etkisiz hale getirildi.
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