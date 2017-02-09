  • BIST 88.564
  • Altın 148,103
  • Dolar 3,7069
  • Euro 3,9667
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

TSK AÇIKLADI

»
TSK AÇIKLADI
TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, 253 hedefin havadan ve karadan vurulduğu bildirildi. Operasyonlarda 44 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde, yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde meydana gelen olaylarla ilgili açıklamada bulundu. TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bzagah ve Kabbasin bölgelerinin Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 187 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapıldığı ve barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 66 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 62 bina, 1 karargah binası, 1 tünel girişi ve 1 silahlı aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan, Koalisyon Güçleri tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik 3 hava harekatı icra edildiği, harekat sonucunda; 2 havan, 2 tünel girişi, 1 bombalı araç ve 1 aracın imha edildiği bilgisi verildi. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda ise toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni kimlik kartlarına bir ayda 2 milyon başvuru yapıldı09 Şubat 2017 Perşembe 12:21
  • KONUŞMAYACAK MISINIZ ?09 Şubat 2017 Perşembe 12:17
  • OHAL’DE KHK İLE ‘KIŞ LASTİĞİ DÜZENLEMESİ’09 Şubat 2017 Perşembe 12:16
  • İşte SGK'dan çift maaş alacak kişiler09 Şubat 2017 Perşembe 12:15
  • BAKAN REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI09 Şubat 2017 Perşembe 12:14
  • FETÖ'CÜLERİN DİĞER HEDEFİ HUBER KÖŞKÜ'YMÜŞ09 Şubat 2017 Perşembe 12:13
  • Üzerinde servet taşıdı09 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR09 Şubat 2017 Perşembe 12:00
  • YENİDEN YAPILANDIRMA ZİMMET SUÇU OLMAKTAN ÇIKARILDI09 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • MİLYONLARCA MEMUR VE İŞÇİNİN GÖZÜ BU KARARDA09 Şubat 2017 Perşembe 11:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim