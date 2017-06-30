Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Pervari bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, 30 Haziran 2017 tarihinde sabah saatlerinde Siirt Pervari bölgesinde operasyon icra eden birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında iki korugan ve bir silah mevziinin imha edildiği; 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
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TSK: 9 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (KSK), 'Siirt Pervari kırsalına düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi' açıklaması yaptı.
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