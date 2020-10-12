  • BIST 1.179
  • Altın 486,865
  • Dolar 7,8431
  • Euro 9,2615
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"

»
Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"
ABD Başkanı Trump, katıldığı televizyon programında, COVID-19 virüsünden tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini söyledi.

Son dakika... Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini açıkladı.
Son dakika... Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"

Amerikan Fox haber kanalına konuşan Trump, "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda" ifadesini kullandı.

Son dakika... Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"
ABD Başkanı Trumptelevizyon programında, "virüs bulaştırıcı olup olmadığı" konusuna bir açıklık getirmezken, seçim kampanyası çalışmalarına hazır olduğu mesajını verdi.
Son dakika... Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"
Trump'ın pazartesi günü seçim mitingi için Florida'ya gitmesi, takip eden günlerde de her gün en az 1 veya 2 etkinlikte seçmenleri ile buluşması bekleniyor.
Son dakika... Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"

Donald TrumpCOVID-19'a yakalanmasının ardından ilk kez dün halka açık bir etkinliğe katılarak, yüzlerce Amerikalıya hitap etmişti.

Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte ülkenin farklı yerlerinden gelen destekçileri ile buluşurken, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise ABD Başkanı'nın COVID-19'a ilişkin negatif test raporu alıp almadığı konusuna değinilmemişti.

Son dakika... Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi günü taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, yaptığı son açıklamada, "Cumartesi günü, Başkan'a Covid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ermenistan dağıldı!09 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Trump'ın doktorundan yeni açıklama09 Ekim 2020 Cuma 12:47
  • Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!07 Ekim 2020 Çarşamba 15:07
  • Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks06 Ekim 2020 Salı 13:55
  • Suudi yetkiliden Türkiye’ye boykot çağrısı: Erdoğan ne diyecek?05 Ekim 2020 Pazartesi 18:46
  • Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar05 Ekim 2020 Pazartesi 14:50
  • Ermenistan'ın elindeki füzeler ne anlama geliyor?05 Ekim 2020 Pazartesi 14:49
  • ABD'de kabus sürüyor: Rekor düzeyde alan yandı!05 Ekim 2020 Pazartesi 14:47
  • Dünya Karabağ'a odaklanmışken Yunanistan'dan tepki çeken adım04 Ekim 2020 Pazar 11:56
  • En yakın rakibine 4 bin oy fark attı: Beren’in büyük başarısı04 Ekim 2020 Pazar 11:45
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim