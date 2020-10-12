Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"

Amerikan Fox haber kanalına konuşan Trump , "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda" ifadesini kullandı.

Donald Trump, COVID-19'a yakalanmasının ardından ilk kez dün halka açık bir etkinliğe katılarak, yüzlerce Amerikalıya hitap etmişti.



Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte ülkenin farklı yerlerinden gelen destekçileri ile buluşurken, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise ABD Başkanı'nın COVID-19'a ilişkin negatif test raporu alıp almadığı konusuna değinilmemişti.