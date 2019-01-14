  • BIST 90.776
  • Altın 229,354
  • Dolar 5,5144
  • Euro 6,3252
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Trump'tan Türkiye'ye açık tehdit

»
Trump'tan Türkiye'ye açık tehdit
Amerika başkanı Trump atmiş olduğu tweetiyle Cumhurbaşkanlığını ayağa kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye hakkında 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' şeklinde tweet atan ABD Başkanı Trump'a çok sert cevap verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız" ifadesine sert tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı'na yanıt veren Kalın, "Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Türkiye Kürtlerle değil, teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız.

Teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bolton teklif etti Erdoğan reddetti08 Ocak 2019 Salı 14:09
  • Cumhurbaşkanı "Operasyon için hazırız "08 Ocak 2019 Salı 13:15
  • Eren Erdem için adli kontrolle tahliye kararı07 Ocak 2019 Pazartesi 16:16
  • Ünlü oyuncuya flaş soruşturma Türk halkını hükümete karşı silahlı isyana teşvikten07 Ocak 2019 Pazartesi 16:10
  • CHP 102 adayı'nı açıkladı04 Ocak 2019 Cuma 16:59
  • 100 günlük acil eylem planı fiyaskoyla sonuçlandı..04 Ocak 2019 Cuma 16:39
  • "Erdoğan halife olmak istiyor"04 Ocak 2019 Cuma 15:59
  • ABD'de heyeti Ankara da03 Ocak 2019 Perşembe 15:46
  • Cemal Kaşıkcı cinayetin de 5 idam03 Ocak 2019 Perşembe 15:33
  • Metim Akpınar'dan adli kontrol hükümlerine itiraz31 Aralık 2018 Pazartesi 12:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim