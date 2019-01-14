Trump'tan Türkiye'ye açık tehdit

Amerika başkanı Trump atmiş olduğu tweetiyle Cumhurbaşkanlığını ayağa kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye hakkında 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' şeklinde tweet atan ABD Başkanı Trump'a çok sert cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız" ifadesine sert tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı'na yanıt veren Kalın, "Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Türkiye Kürtlerle değil, teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız.

Teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.