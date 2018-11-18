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Trump'tan Kaşıkçı açıklaması

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Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarının ABD'nin elinde olduğunu, ama kendisinin dinlemek istemediğini belirtti.

Fox News'e konuşan Trump, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarını ABD'nin elinde olduğunu teyit ederek kayıt hakkında detaylı bilgi aldığını söyledi.

Ses kayıtlarıyla ilgili dinleyen yetkililerden çok şey duyduğunu, "Dinlememe gerek var mı" sorusuna gerek olmadığını yanıtını alan Trump, kayıtları 'acı çekme tapesi' diye niteleyerek şöyle konuştu:

"Kaydı duymak istemedim, dinlemek için bir sebebim de yoktu. Oldukça şiddet dolu, vahşice ve berbattı."

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bazı Suudi yetkililere yaptırım uyguladıklarını hatırlatan Trump, "Aynı zamanda bir müttefikimiz söz konusu ve birçok noktada çok iyi olan bir müttefiki bırakmak istemiyorum" dedi.

 

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