Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın başına ne geldiğini bulmak zorunda olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha görünmeyen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında bir önemli açıklama daha geldi.

Ülkesinin Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Kayıp Suudi gazetecilerle çok yakından ilgileniyoruz" dedi.

Trump, kendi soruşturmacılarının da kayıplar hakkında harekete geçtiğini belirtti.

Kaşıkçı hakkındaki soruya da "Orada soruşturmacılarımız var ve Türkiye'yle birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu bulmak zorundayız" yanıtını verdi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.